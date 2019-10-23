В Бежицком районе во дворе высотки зафиксировано «автохамство»
В Брянске произошел очередной случай «автохамства», в этот раз нарушителем правил дорожного движения стала машина охраны.
Информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 25 октября.
Подписчик, сделавший снимок, поделился: «На своей японской машине перегородили проезд во двор».
Инцидент произошел на улице Союзной №7.
Напомним, жителей Унечи возмутил наглый автомобилист.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе.
Так, читателей интересует вопрос размещения (распространения) рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром VIII Славянского международного экономического форума, который прошёл в Брянске 18 октября. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростные каналы связи для участников мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения форума.
С 28 октября по 1 ноября в интервале с 8:00 до 17:00 движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Белые Берега, расположенный на пересечении с улицей Коминтерна, будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прочитают информационный курс по цифровой трансформации в электросетевом комплексе для студентов одновременно в 20 регионах страны«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» приступила к реализации пилотного образовательного проекта для студентов ВУЗов профильных направлений, в рамках которого будет прочитан информационный курс о цифровой трансформации электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.