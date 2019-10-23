Остановку в Бежице превратили в мусорку

Остановочный павильон в Бежицком районе просто не узнать – из него сделали настоящую свалку, об этом сообщили в одной из соцсетей 25 октября.

Фото опубликовал Дмитрий Гусев. На снимке видно, что половина мусора лежит на лавочке, остальное - на асфальте около урны. Бумага, пакеты, органика – благодаря хламу общественное место приобрело вид заброшенности и упадка.

«Так решили очищать мусорки, выкинув отходы на остановку, который разнесётся ветром?», - прокомментировал Дмитрий.