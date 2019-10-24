В микрорайоне «Автозаводец» появилась «ловушка» для пешеходов

В ночь на вторник, 15 октября, в Ярцевском районе случился большой пожар, в итоге погиб крупный рогатый скот.

Банк УРАЛСИБ предлагает два новых сезонных срочных вклада «Прогноз отличный» и «Янтарь» для клиентов – физических лиц. С 16 октября 2019 года оба вклада можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ, а вклад «Прогноз отличный» помимо офисов Банка также доступен и в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ.

17 октября в одной их групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о пропавшей жительнице Смоленского района, которая ушла из дому 9 октября и не вернулась.

Сегодня в 14:03 на железнодорожном переезде станции Издешково Смоленского региона МЖД водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, нарушил правила дорожного движения, стал пересекать пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации и заглох на путях, создав аварийную ситуацию.

Банк УРАЛСИБ за июль-сентябрь 2019 года выдал ипотечных кредитов на сумму 532 млн рублей по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Программа семейной ипотеки была запущена в Банке в конце июня текущего года. банков-партнеров.

В период празднования Дня народного единства холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой и Санкт-Петербургом.

Речь идет об открытом люке около магазина в микрорайоне «Автозаводец». На снимке видно, что его закрыли деревянными досками.

Жительница Брянска запечатлела на фото «ловушку» для пешеходов и опубликовала в одном из пабликов соцсети.

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«Ростелеком» представил на форуме в Брянске решения по цифровизации экономики «Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром VIII Славянского международного экономического форума, который прошёл в Брянске 18 октября. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростные каналы связи для участников мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения форума.

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прочитают информационный курс по цифровой трансформации в электросетевом комплексе для студентов одновременно в 20 регионах страны Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прочитают информационный курс по цифровой трансформации в электросетевом комплексе для студентов одновременно в 20 регионах страны«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» приступила к реализации пилотного образовательного проекта для студентов ВУЗов профильных направлений, в рамках которого будет прочитан информационный курс о цифровой трансформации электросетевого комплекса.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

