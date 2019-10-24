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В Новозыбкове филологи обсуждают языковую культуру пограничья

Опубликовано Вчера, 21:57

Особенности брянских, белорусских и украинских говоров, их смешение, языковая культура пограничья – об этом, а также современной личности учителя словесности говорили филологи во время международного форума, который стартовал в Новозыбкове 23 октября.

Научную конференцию организовал местный филиал БГУ совместно с Гомельским ГУ имени Ф. Скорины при поддержке фонда «Русский мир», она продлится до 26 числа.

Обсудить «Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье» прибыли ученые из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Донецкой народной республики. По словам доктора филологических наук, доцента, завкафедрой УО «Гомельский ГУ имени Ф. Скорины» Елены Ничипорчик, выбранная тема очень актуальна в современных условиях, поскольку на пограничье особенно интересное смешение восточно-славянских языков.

«Будем рассматривать языковую личность в контексте того, что объединяет всех носителей языка пограничья. Это и есть основа для понимания корней нашего единства», - сообщила Ничипорчик.

Постоянный участник и организатор научных конференций Виктор Мичурин, сотрудник Российского центра науки и культуры отметил, что с удовольствием послушает Ивана Коваля из Гомельского университета, Сергея Куроша из Мозыря, интересных спикеров из Москвы.

Цель проекта – комплексное описание языковых особенностей речи носителя русского языка в условиях смешения восточнославянских языков и диалектов, - объяснила руководитель мероприятий форума доктор филологических наук, профессор кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Новозыбковского филиала БГУ Светлана Стародубец.

Доктор филологических наук, профессор Московского государственного лингвистического института Владимир Воробьев рассказал о современной русской языковой личности учителя словесности. 

«Для меня языковая личность учителя-словиста равна интеллигенту, элитарной языковой личности.  Нужно повышать имидж нашего русского языка, более активно сопротивляться проникновению английского языка в нашу систему образования, прежде всего, высшего образования. В этом большую роль должна сыграть молодежь», - пояснил Воробьев.

Интересным было выступление Евгения Степанова, доктора филологических наук, профессора, зав. кафедрой русского языка Одесского национального университета о состоянии южнорусских переселенческих говоров Одесской области.

«Это диалекты курско-орловской группы, старообрядческие с 18 века. Эти говоры никуда не ушли, они самосохраняются. Особенно на юге Одесской области, где довольно пестрое население: здесь мозаично расположены русские, украинские, албанские, болгарские, гагаузские, цыганские села», - сообщил Степанов.

Программа конференции разнообразна: за четыре дня участники посетят круглый стол, социолингвистический эксперимент, интернет-лабораторию, научный марафон, мастер-классы, научный диспут, а также побывают на экскурсии в музее «Брянское подворье».

Результатом научной работы лингвистов будет 500-страничный сборник материалов форума с исследованиями, докладами-описаниями особенностей речи носителя русского языка при смешении восточнославянских языков и диалектов.

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