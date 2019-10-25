Брянские педагоги смогут получить по 2 млн рублей
С 1 января 2020 года во всех регионах России стартует федеральный проект «Земский учитель», согласно которому учителя в сельской местности получат большую сумму.
Об этом стало известно 25 октября во время рабочей встречи губернатора Брянской области Александра Богомаза с представителями Федерации профсоюзов и региональных организаций профсоюзов.
Проект рассчитан на тех педагогов, которые приедут на работу в школу в села, рабочие поселки или города с населением до 50 тыс человек. Именно эти преподаватели смогут получить один миллион рублей на покупку жилья, погашение ипотеки и оплату стажировок.
В связи этим профсоюзы выступили с предложением рассмотреть возможность увеличения суммы из областного бюджета.
По словам Богомаза, если педагог отработает в сельской местности 10 лет, ему область добавит еще миллион рублей.
«Когда человек уже освоится, обзаведется семьей, друзьями, он и сам уезжать никуда не захочет, я знаю это на собственном опыте», — заявил Александр Богомаз.
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