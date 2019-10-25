Брянским работникам культуры будут выплачивать денежные компенсации

Ветераны труда в сфере культуры в Брянской области могут получить денежные компенсации, об этом стало известно 25 октября во время рабочей встречи губернатора Брянской области Александра Богомаза с представителями Федерации профсоюзов.

Глава профсоюзов работников культуры Татьяна Федотова попросила главу рассмотреть возможность при присвоении звания «Заслуженный работник культуры» выплачивать не только единовременную ежегодную выплату в 30 тысяч рублей, но и компенсацию, как тем жителям региона, имеющим статус ветеранов труда.

Богомаз поручил заняться этим вопросам профильным специалистам и заметил, что выплаты должны быть не только для заслуженных работников культуры, но и других отраслей. Таких в регионе сейчас 100 человек.