В Погарском районе разоблачили 13 чиновников

В ночь на вторник, 15 октября, в Ярцевском районе случился большой пожар, в итоге погиб крупный рогатый скот.

Банк УРАЛСИБ предлагает два новых сезонных срочных вклада «Прогноз отличный» и «Янтарь» для клиентов – физических лиц. С 16 октября 2019 года оба вклада можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ, а вклад «Прогноз отличный» помимо офисов Банка также доступен и в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ.

17 октября в одной их групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о пропавшей жительнице Смоленского района, которая ушла из дому 9 октября и не вернулась.

Сегодня в 14:03 на железнодорожном переезде станции Издешково Смоленского региона МЖД водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, нарушил правила дорожного движения, стал пересекать пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации и заглох на путях, создав аварийную ситуацию.

Банк УРАЛСИБ за июль-сентябрь 2019 года выдал ипотечных кредитов на сумму 532 млн рублей по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Программа семейной ипотеки была запущена в Банке в конце июня текущего года. банков-партнеров.

В период празднования Дня народного единства холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой и Санкт-Петербургом.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, помимо того, что сотрудники местной администрации не указали в соответствующих документах реальные заработки, они утаили сведения о банковских счетах, недвижимости.

13 чиновников в Погарском районе скрыли свои дополнительные доходы от государства.

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«Ростелеком» представил на форуме в Брянске решения по цифровизации экономики «Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром VIII Славянского международного экономического форума, который прошёл в Брянске 18 октября. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростные каналы связи для участников мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения форума.

Движение автомобилей на четырех переездах в Брянской области будет ограничено с 28 октября по 1 ноября в связи с ремонтными работами На четырех железнодорожных переездах в Брянском регионе Московской железной дороги с 28 октября по 1 ноября пройдут плановые ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.

«Россети» в пять раз увеличили чистую прибыль по РСБУ за первые три квартала ПАО «Россети» (MOEX: RSTI), управляющее в 80 регионах Российской Федерации федеральной сетевой и 15 межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, объявляет рассчитанные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета финансовые результаты за первые три квартала 2019 года, свидетельствующие о стабильном развитии акционерного общества.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

