В Карачеве хмельной молодой человек укоротил жизнь своему отцу

36-летний житель Карачева ближайшие шесть лет проведет в колонии строгого режима, его признали виновным в умышленном убийстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Сама история случилась в ночь с 31 июля на 1 августа 2019 года. Брянец подшофе поссорился с 74-летним отцом и не менее 12 раз ударил его кулаком и ногами по разным частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Напомним, в Брянске захмелевшая дама метким ударом убила гражданского мужа.