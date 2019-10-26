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В Карачеве хмельной молодой человек укоротил жизнь своему отцу

Опубликовано Сегодня, 14:24

36-летний житель Карачева ближайшие шесть лет проведет в колонии строгого режима, его признали виновным в умышленном убийстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Сама история случилась  в ночь с 31 июля на 1 августа 2019 года. Брянец подшофе поссорился с 74-летним отцом и не менее 12 раз ударил его кулаком и ногами по разным частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Напомним, в Брянске захмелевшая дама метким ударом убила гражданского мужа.

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