В Севске пятерых иностранцев приговорили к колонии
Пятеро иностранных граждан ближайшие 8 месяцев проведут в колонии общего режима, их признали виновными в незаконном пересечении границы РФ.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как выяснил суд, пять граждан Республики Шри-Ланка в июне 2019 года приехали в Россию, чтобы через Украину далее попасть на работу в страны Западной Европы. У иностранцев не было документов для пересечения границы.
25 июня 2019 года они хотели незаконно пересечь границу в обход пункта пропуска, их задержали сотрудники ФСБ области.
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