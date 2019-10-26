В Севске пятерых иностранцев приговорили к колонии

Пятеро иностранных граждан ближайшие 8 месяцев проведут в колонии общего режима, их признали виновными в незаконном пересечении границы РФ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как выяснил суд, пять граждан Республики Шри-Ланка в июне 2019 года приехали в Россию, чтобы через Украину далее попасть на работу в страны Западной Европы. У иностранцев не было документов для пересечения границы.

25 июня 2019 года они хотели незаконно пересечь границу в обход пункта пропуска, их задержали сотрудники ФСБ области.