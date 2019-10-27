В Клетне хмельной мужчина совершил убийство с помощью деревянного подлокотника и черенка мотыги
Ранее судимый 37-летний житель Жуковки проведет ближайшие девять лет в колонии строгого режима, его признали виновным в умышленном убийстве.
Инцидент случился 2 мая 2019 года в Клетнянском районе. Хмельной брянец поссорился с женой, во время конфликта забил ее насмерть деревянным подлокотником и черенком мотыги.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Карачеве пьяный молодой человек укоротил жизнь своему отцу.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе.
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