В Клетне хмельной мужчина совершил убийство с помощью деревянного подлокотника и черенка мотыги

Ранее судимый 37-летний житель Жуковки проведет ближайшие девять лет в колонии строгого режима, его признали виновным в умышленном убийстве.

Инцидент случился 2 мая 2019 года в Клетнянском районе. Хмельной брянец поссорился с женой, во время конфликта забил ее насмерть деревянным подлокотником и черенком мотыги.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Карачеве пьяный молодой человек укоротил жизнь своему отцу.