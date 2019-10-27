Директора «Брянсккоммунэнерго» наказали за холодные батареи в здании бассейна

На директора «Брянсккоммунэнерго» прокуратура завела административное дело за срыв отопительного сезона в спорткомплексе «Путевка».

Как выяснилось, с 24 сентября по 10 октября в здании бассейна этого объекта не было тепла. Причина – прорыв трубы, которая находится на балансе «Брянсккоммунэнерго».

Восстанавливать подачу отопления начали только 30 сентября, а разрешение на проведение земляных аварийно-восстановительных работ согласовали со Снежской сельской администрацией лишь 9 октября после поступления жалобы директора спортивного комплекса в прокуратуру района.

Гендиректору «Брянсккоммунэнерго внесли представление с требованием не допускать в дальнейшем указанные нарушения законодательства.