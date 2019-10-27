На Брянщине привели в порядок мост через Каменку

Мост через реку Каменка снова открыт для движения – работы завершены.

Как сообщили в дорожном управлении Москва-Бобруйск, ремонт стартовал в 2018 году. Были приведены в порядок балки, усилена опора, заменена гидроизоляция, смонтировано двухслойное покрытие, ограждение.

Кроме этого, на проезжую часть нанесли разметку из термопластика со светоотражающими элементами.