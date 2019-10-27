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Жителя Брянска возмутил странный пассажир с тяжелым багажом

Опубликовано Сегодня, 14:14

29 октября в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» появилось фото с пассажиром брянской маршрутки, его опубликовал возмущенный горожанин.

На снимке видно, что гражданин держит в руках сумку с грудой металла. Автор публикации удивился, почему с таким грузом пускают в салон, и нет никаких ограничений насчет багажа.

«Оно всё падало. А если бы на ногу? Зачем я должен перешагивать и обходить этот мусор?» - поделился горожанин.

Брянцы порекомендовали автору поста ездить либо на такси, либо купить свой автомобиль, но не возмущаться по пустякам.

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