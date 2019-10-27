Брянский депутат Валуев прокомментировал вопрос о цикличности вселенной

29 октября брянский депутат Николай Валуев снова отвечал на вопросы россиян на одном из онлайн-ресурсов, в этот раз комментарий касался цикличности вселенной.

Вопрос на эту тему парламентарию задал Ярослав из Липецка.

«Слышали ли вы и верите ли вы, что наша вселенная циклична?» - спросил мужчина.

«А ещё, Ярослав, я слышал, что есть инопланетяне, которые прилетают раз в 25 тысяч лет и смывают всё к такой-то матери, а потом заводят нас как новых жуков. После этого я сам начинаю верить, что вселенная циклична, так что наш с Вами, Ярослав, цикл, раз в 25 тысяч лет», - ответил Валуев.

Напомним, брянский депутат Валуев ругает детей за соцсети.