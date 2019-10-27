Брянский депутат Пайкин пообещал закрыть кредит инвалиду I группы из Новозыбкова
Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин принял решение поддержать и закрыть кредит инвалиду I группы из Новозыбкова Александру Ладохину, который находится в тяжелой жизненной ситуации.
Как оказалось, житель Новозыбкова взял кредит от Сбербанка под рекордные 20,9% годовых. К слову, крупнейший Российский банк с миллиардными доходами позиционирует себя как банк с самыми выгодными ставками для населения. 240 тыс рублей Александр взял для того, чтобы выкупить у родственников дом и жить самому, а не в интернате. У мужчины тяжелая форма ДЦП: не слушаются ни руки, ни ноги – однако, несмотря на все это, мужчина не сдался на милость судьбы и органов соцзащиты.
Ладохин научился управлять электрической инвалидной коляской с помощью зажатого в зубах джойстика, а губами работает с компьютерной «мышкой». Он работает удаленно – конструирует сайты, пишет статьи.
Однако ежемесячно платить по кредиту 6 703 рублей из пенсии в 13 тысяч и разовых заработков – непосильная ноша.
Пайкин не смог остаться в стороне, узнав о ситуации, в которую попал инвалид.
По словам парламентария, его удивил размер процента, под которой Сбербанк дал кредит Ладохину.
«В данной ситуации необходимо было разбираться индивидуально, учесть состояние здоровья и трудную жизненную ситуацию Александра, залоговую стоимость дома, а уже потом накручивать процент. Ведь сейчас Александр львиную долю своих доходов вынужден отдавать за кредит, а ему еще требуется оплачивать сиделку, продукты, услуги ЖКХ. Он настоящий боец, без колебаний я принял решение его поддержать», - сообщил Пайкин и добавил, что кредитовать людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, необходимо на индивидуальных условиях.
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