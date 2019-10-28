В Брянске предстанет перед судом 21-летний киберпреступник

Бежицкий райсуд рассмотрит уголовное дело 21-летнего местного жителя, который обвиняется в распространении компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной модификации и копирования информации.

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение.

Согласно версии расследования, молодой человек разработал преступный способ заработка в интернете с помощью распространения вирусов. С ноября 2018-го по февраль 2019 годов он разместил в сети ссылки для скачивания «торговых ботов» - программ, которыми пользуются для игр на виртуальных биржах, содержащих вредоносные «троянские» программы для копирования информации.

Злоумышленник намеревался получить доступ к электронным кошелькам пользователей, которые скачали и установили данные программы.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ.