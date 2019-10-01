В Унече люди замерзают в квартирах

Жители Брянской области продолжают жаловаться на холодные батареи в квартирах, несмотря на то, что отопительный сезон стартовал 17 сентября.

В Унече, к примеру, в некоторых многоэтажках совсем холодно, хотя на улице температура пока только 0 градусов. Что будет, переживают горожане, когда столбик термометра опустится еще ниже.

«Зачем мы тогда платим за это? Ночью вообще минус был, что за беспредел? Дети болеют, мерзнут», - пожаловалась жительница райцентра.

Брянцы потребовали, чтобых виновных в некачественной подаче тепла наказали.

Напомним, в квартирах у брянцев снова холодные батареи.