В Советском районе эвакуировали ТРЦ «Мельница»

30 октября из торгового центра «Мельница» сотрудники МЧС вывели на улицу работников и посетителей, причиной стал «пожар».

По легенде, во время возгорания спасатели должны эвакуировать людей как из торговых, так и общественных зон объекта.

В связи с учениями на Красноармейской перекрыли проезд транспорта.

Водителям посоветовали заранее искать пути объезда, чтобы не терять время в заторах.