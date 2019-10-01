Брянскую «Чистую планету» наградили за благоустройство

Почетную грамоту за благоустройство у памятника воинам-водителям, погибшим во времена Великой Отечественной войны, дали брянскому оператору по вывозу ТКО.

Награду генеральному директору Владимиру Чашникову вручал Департамент промышленности, транспорта и связи области. Церемония прошла на этой неделе.

Памятник находится на выезде из Брянска, в этом месте в 43-м была сформирована 18-я автобригада. Известно, что это первый созданный в Советском Союзе монумент водителям, которые пали в годы войны.

У автолюбителей есть традиция: если проезжаешь мимо исторического места, надо посигналить, почитая героев.

Владимир Чашников, генеральный директор «Чистой планеты», убежден: поддерживать чистоту вокруг мемориалов и помогать в благоустройстве территории нужно не только перед Днем победы, а круглый год. Это выражение благодарности предкам, истории, памяти.

«Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области вывозит отходы из контейнеров, расположенных рядом с памятником воинам-водителям, и принимает их на полигоне бесплатно. Хочу выразить слова благодарности исполнительному директору ООО «Спецавтопредприятие» Роману Исаевичу Корзанову, который откликнулся на нашу просьбу и занимается транспортированием этих отходов», - сообщил Чашников.