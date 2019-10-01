Губернатор Богомаз рассказал о плюсах брянского здравоохранения
Семинар-совещание по подготовке Президиума Госсовета РФ на тему здравоохранения 30 октября проходил в Калининграде, мероприятие посетил губернатор Брянщины Александр Богомаз.
Заседание Президиума Госсовета РФ, в состав которого губернатора Богомаза включили в августе 2019 года, пройдет 31 октября.
Во время семинара глава области поделился опытом в сфере здравоохранения: рассказал о закупке для медицинских организаций современного технологического оборудования, полном обновлении автопарка скорой помощи (в течение четырех лет в регионе приобрели 239 машин, причем большую часть за деньги областного бюджета).
Медикам со всей России понравилась брянская программа покупки жилья для врачей госучреждений, на которую из бюджета области выделен миллиард рублей на три года, такого нет ни в одном регионе.
Благодаря программе в области в 2018 году и 2019 году приобрели 149 квартир, до конца года купят еще около 80 квартир.
Приобретаются не только однокомнатные, но и двух- и трех – такой была инициатива Богомаза. Все делается для того, чтобы медики создавали семьи и оставались в Брянской области.
Рассказал губернатор и о подготовке медкадров со школьной скамьи. В 2019 году запустили в работу один из первых в стране предуниверсариев, где получают образование 120 ребят. В заведении готовят к поступлению университет имени Сеченова, такой шаг позволит решить вопрос с медицинскими кадрами больниц и поликлиник области.
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