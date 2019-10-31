В Брянске была замечена потешная собака с шарфом

31 октября в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» появилась фотография собаки, которую утеплили в связи с морозами.

На снимке запечатлен пес с шарфом.

«Вот это похолодало в Брянске», - поделился очевидец.

Автор поста говорит, по всей видимости, его согрели прохожие.

Многих подписчиков, посмотревших фото, порадовало пушистое создание с зимним аксессуаром, и они согласились с автором, что погода сегодня на улице по-настоящему зимняя.

«Я сегодня сама в шарф укуталась, как эта собака», - прокомментировала Вероника.

К слову, ночью 31 октября столбик термометра опустился до – 5 градусов, а дороги покрыло льдом и инеем.