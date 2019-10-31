«Важна и преемственность первичного и других звеньев оказания медпомощи», - брянский губернатор Александр Богомаз

Глава Брянской области Александр Богомаз поучаствовал 30 октября в семинаре-совещании по подготовке Президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения».

После совещания во время брифинга губернатор поделился с журналистами федеральных СМИ передовым опытом в сфере брянской медицины.

Богомаз отметил, приятно, что все решения Министерство здравоохранения будет принимать с учетом мнения губернаторов, особенно насчет оптимизации лечебных учреждений.

«Важна и преемственность первичного и других звеньев оказания медицинской помощи населению. Первичное звено ведет прием, выявляя заболевание, а дальше должны быть второй и третий уровни оказания медицинской помощи», - сообщил Богомаз и добавил, что это те уровни, когда пациентов направляют в областные центры, а с более сложными заболеваниями – в федеральные.

Не менее важен вопрос нормативов, заверил губернатор. Сегодня вносится вопрос о таких областях, как Брянская, где 20-30% - это районы с низкой численностью населения.

«И понятно, когда мы финансируем по ОМС, по численности, то им не хватает средств на то, чтобы функционировало данное медицинское учреждение. Поэтому мы сегодня обсуждаем вопрос о том, чтобы такие медицинские учреждения финансировались по смете через ОМС, то есть делается расчетная смета, и она позволит также достойную заработную плату обеспечить, платить за коммунальные, чтобы не было тех проблем, которые есть во многих регионах, когда у них существует кредиторская задолженность», - объяснил глава Брянщины.

В первую очередь выполняются те задачи, которые поставил Президент, речь идет об обеспечении жильем медицинских работников, привлечении молодых специалистов в регион. Такая программа была принята в 2018 году, и тогда закупили 42 квартиры. В 2019-м уже приобретено свыше 150 квартир, а в конце года будет более 200.

«Это для молодых специалистов, которые приезжают в Брянскую область, и через 10 лет после их работы квартиры будут отданы им, они смогут их приватизировать», - сообщил Богомаз.