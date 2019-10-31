В Брянске руководители исполнительных органов госвласти повысят квалификацию
На базе брянского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» стартовало обучение руководителей исполнительных органов государственной власти региона по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд».
В мероприятии участвовали руководство области, представители антимонопольной службы.
Директор Брянского филиала РАНХиГС Сергей Шачнев открыл курсы.
По его словам, ректор Президентской академии Владимир Мау акцентирует внимание на образовании для взрослых.
«Да и Брянский филиал начинался как учебное заведение, где проходили обучение уже сформировавшиеся специалисты, в первом нашем выпуске были представители государственной и муниципальной власти, многие из которых и сегодня занимают ответственные посты», - подчеркнул Сергей Шачнев.
Программа повышения квалификации по госзакупкам реализуется в филиале в течение 12 лет, она наиболее востребованная, поскольку в ней есть практика.
По словам экспертов, законы в данной сфере - сложные и динамично развивающиеся. Программа поможет в устранении недостатков при госзакупках и повышении эффективности использования бюджета.
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