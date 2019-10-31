Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Злынке людей с ограниченными возможностями около магазина ожидало препятствие

Опубликовано 31-10-2019, 13:45

Прокуратура Злынковского района на председателя потребительского общества внесла представление, причина – нарушение закона о защите прав инвалидов.

В райцентре есть продуктовый магазин, который долгое время не был оборудован пандусом с поручнями. Из-за этого люди с ограниченными возможностями не могли туда попасть без посторонней помощи.

В связи с нарушением прокурор завел административное дело по ст. 9.13 КоАП РФ.

Вскоре вход в помещение оборудовали пандусом и поручнями.

Фото
 5000
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Дятькове прокурор забраковал аптеки
  • В Бежице получил помощь два года не выходивший на улицу колясочник
  • В Сураже владельцы магазинов нарушали права людей с ограниченными возможностями
  • В Володарском районе владельцы магазина продуктов нарушили права инвалидов
  • В стародубском медцентре нарушили права людей с ограниченными возможностями
    •
    Новости регионов
    Смоленскэнерго информирует о проведении плановых ремонтных работ в ноябре 2019 года
    15:11:42 01-11-2019
    Напоминаем вам, что в случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.
    «Россети» представлены рекордным числом участников в «Лидерах России»
    15:34:45 30-10-2019
    В 2019 году в конкурсе «Лидеры России» от группы компаний «Россети» участвуют рекордные 3 700 сотрудников, тогда как в прошлом году регистрацию прошли чуть более 100 человек. Таким образом, на конкурс подали заявки почти 11% руководящего состава холдинга.
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» РОЗЫСКИВАЕТ СОБСТВЕННИКОВ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ,
    15:28:13 30-10-2019
    Расположенных на территории Смоленской области Информацию направлять по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 Контактный телефон (4812) 42-95-17 Факс: (4812) 42-98-33 электронная почта: Bablyuk.SV@mrsk-1.ru;
    В Смоленске прошли первые лекции информационного курса по цифровой трансформации в электросетевом комплексе
    15:21:28 30-10-2019
    Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» приступили к реализации пилотного образовательного проекта для студентов вузов профильных направлений, в рамках которого будет прочитан информационный курс о цифровой трансформации электросетевого комплекса.
    Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится на ноябрьские праздники  
    11:33:34 30-10-2019
    4 ноября изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями. Это связано с празднованием Дня народного единства.
    В Москве прошёл бизнес-форум «Цифровой менталитет руководителя»
    16:12:32 29-10-2019
    Научно-образовательный центр финансовых технологий Финансового университета 24 октября провел первый форум, посвященный проблеме развития цифрового менталитета, – «Цифровой менталитет руководителя – Digital Mindset For Leaders».
    Лента новостей
    Вчера, 11:53
    В Фокинском районе Брянска ВАЗ сбил пенсионерку
    Вчера, 11:30
    В Польше почтили память разведчицы из Брянска Анны Морозовой
    1-11-2019, 17:30
    Пьяные разборки в Погарском районе закончились трагедией
    1-11-2019, 16:30
    Скейтбордисты заставили подрядчика поменять асфальт в новом скейтпарке
    1-11-2019, 15:36
    В Советском районе Брянска 4 ноября ограничат движение
    1-11-2019, 15:30
    Брянского предпринимателя оштрафовали на 15 тысяч
    1-11-2019, 14:24
    Бывшим брянским чиновникам недоплатили 340 тысяч пенсии
    1-11-2019, 13:40
    Брянским охранникам не вовремя выдавали зарплату
    1-11-2019, 12:42
    В Брянске будут судить футболиста за торговлю наркотиками
    1-11-2019, 11:30
    В Навлинском районе больные туберкулезом не хотят лечиться
    1-11-2019, 10:30
    На улице Дуки столкнулись Opel Insignia и Mitsubishi Outlander
    1-11-2019, 09:30
    В Фокинском районе Брянска задержали продавца метадона
    1-11-2019, 08:30
    В Дубровском районе саперы обезвредили мины
    31-10-2019, 17:38
    В Брянске стартовала акция «Треноги, прочь с дороги!» (ВИДЕО)
    31-10-2019, 16:26
    «Чистая планета» призывает брянцев выбрасывать батарейки в специальные контейнеры
    31-10-2019, 15:22
    Брянец «попал» на 100 тыс рублей из-за иностранцев
    31-10-2019, 14:31
    В Бежице ревнивый муж совершил преступление с помощью топора
    31-10-2019, 13:45
    В Злынке людей с ограниченными возможностями около магазина ожидало препятствие
    31-10-2019, 13:01
    В Сельцо ограничат движение транспорта
    31-10-2019, 12:11
    В Брянске руководители исполнительных органов госвласти повысят квалификацию
    31-10-2019, 12:00
    Губернатор Брянщины участвует в заседании Президиума Госсовета
    31-10-2019, 11:51
    «Важна и преемственность первичного и других звеньев оказания медпомощи», - брянский губернатор Александр Богомаз
    31-10-2019, 10:51
    На Станке Димитрова в Брянске светофор чуть не упал на девушку
    31-10-2019, 09:56
    В Брянске была замечена потешная собака с шарфом
    31-10-2019, 09:17
    В Брянске ночью на дорогах появился лед
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    1-11-2019, 16:17
    Брянские предприниматели примут участие в MITEX 2019
    1-11-2019, 15:30
    Заместитель Губернатора Галина Петушкова принимает участие в заседании Правительственной комиссии
    1-11-2019, 15:15
    Межведомственный семинар-совещание по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
    1-11-2019, 13:58
    Квесты, викторины, мастер-классы: на вокзале Брянска пройдет акция «Ночь искусств»
    1-11-2019, 12:30
    Владимир Оборотов провел рабочее совещание по реконструкции здания музея Партизанской славы МК «Партизанская Поляна»
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске была замечена потешная собака с шарфом
    Политика Общество
    В Брянске стартовала акция «Треноги, прочь с дороги!»
    Новости Общество
    В Брянске руководители исполнительных органов госвласти повысят квалификацию
    Новости Происшествия
    В Бежице ревнивый муж совершил преступление с помощью топора
    Новости Общество
    Брянец «попал» на 100 тыс рублей из-за иностранцев
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Участие в мероприятии в формате круглого стола для предпринимателей в г. Трубчевске

    29 октября 2019 года в здании администрации Трубчевского района Брянской области состоялось  выездное мероприятие в формате круглого стола по теме: «Проблемные аспекты ведения бизнеса в регионе», в котором приняла участие главный государственный инспектор отдела товарных и финансовых рынков Брянского УФАС России  Ирина Михалева.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поддержал «Географический диктант — 2019» в Брянске

    «Ростелеком» поддержал «Географический диктант — 2019» в Брянске«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром пятой международной просветительской акции «Географический диктант — 2019», впервые организованной для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.

    РЖД новости
    Квесты, викторины, мастер-классы: на вокзале Брянска пройдет акция «Ночь искусств»

    Квесты, викторины, мастер-классы: на вокзале Брянска пройдет акция «Ночь искусств»Сегодня с 16:30 до 23:00 на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский пройдет всероссийская акция «Ночь искусств».
    МРСК новости
    Около полутора тысяч студентов из 20 регионов страны стали слушателями первого этапа информационного курса по цифровой трансформации «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

    В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги первого этапа реализации пилотного проекта по информированию студентов вузов профильных направлений о реализуемых двумя компаниями мероприятиях цифровой трансформации.  

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.