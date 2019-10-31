В Злынке людей с ограниченными возможностями около магазина ожидало препятствие

Прокуратура Злынковского района на председателя потребительского общества внесла представление, причина – нарушение закона о защите прав инвалидов.

В райцентре есть продуктовый магазин, который долгое время не был оборудован пандусом с поручнями. Из-за этого люди с ограниченными возможностями не могли туда попасть без посторонней помощи.

В связи с нарушением прокурор завел административное дело по ст. 9.13 КоАП РФ.

Вскоре вход в помещение оборудовали пандусом и поручнями.