Брянец «попал» на 100 тыс рублей из-за иностранцев
На 30-летнего жителя Дятькова правоохранители завели уголовное дело, его уличили в фиктивной постановке на учет иностранцев.
Выяснилось, что в мае 2019 года брянец прописал в своем доме двоих азербайджанцев без намерения предоставлять им жилье.
Прокуратура выявила нарушения закона, а суд оштрафовал мужчину на 100 тыс рублей.
Напомним, в Сураже обнаружен был «резиновый» дом.
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В Смоленске прошли первые лекции информационного курса по цифровой трансформации в электросетевом комплексе
Задавайте вопросы, УФАС на связи Участие в мероприятии в формате круглого стола для предпринимателей в г. Трубчевске
29 октября 2019 года в здании администрации Трубчевского района Брянской области состоялось выездное мероприятие в формате круглого стола по теме: «Проблемные аспекты ведения бизнеса в регионе», в котором приняла участие главный государственный инспектор отдела товарных и финансовых рынков Брянского УФАС России Ирина Михалева.
«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром пятой международной просветительской акции «Географический диктант — 2019», впервые организованной для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.
Сегодня с 16:30 до 23:00 на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский пройдет всероссийская акция «Ночь искусств».
В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги первого этапа реализации пилотного проекта по информированию студентов вузов профильных направлений о реализуемых двумя компаниями мероприятиях цифровой трансформации.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.