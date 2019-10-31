Брянец «попал» на 100 тыс рублей из-за иностранцев

4 ноября изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями. Это связано с празднованием Дня народного единства.

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» приступили к реализации пилотного образовательного проекта для студентов вузов профильных направлений, в рамках которого будет прочитан информационный курс о цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Расположенных на территории Смоленской области Информацию направлять по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 Контактный телефон (4812) 42-95-17 Факс: (4812) 42-98-33 электронная почта: Bablyuk.SV@mrsk-1.ru;

В 2019 году в конкурсе «Лидеры России» от группы компаний «Россети» участвуют рекордные 3 700 сотрудников, тогда как в прошлом году регистрацию прошли чуть более 100 человек. Таким образом, на конкурс подали заявки почти 11% руководящего состава холдинга.

Напоминаем вам, что в случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.

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