В Америке скончался 26-летний уроженец Брянска

11 ноября в Соединенных Штатах Америки скончался от пневмонии 26-летний уроженец Брянска Александр Алексеев.

Об этом сообщается на сайте телеканала «Городской». Мужчина родился в областном центре, в Южную Каролину уехал по причине работы.

У молодого человека осталась в России супруга. Есть информация, что в ближайшие дни тело брянца доставят на родную землю.