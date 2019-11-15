Снимок утреннего ажиотажа около брянской стоматполиклиники попал в сеть

Беспорядки в поликлиниках областного центра продолжаются, 15 ноября в одном из пабликов соцсети местный житель пожаловался на ситуацию в стоматологическом медучреждении.

Речь идет об очереди за талонами. Чтобы не быть голословным, мужчина опубликовал фото огромного количества людей, стоящих под дверьми в половине седьмого утра.

«Я после всех этих теней», - поделился горожанин и добавил, что накануне вечером у сына сильно заболел зуб. Возможности записаться на прием через интернет к тому времени не было. По этой причине отправился в поликлинику ни свет ни заря, где уже собралась внушительная очередь из 15 пациентов.