Во дворах Володарки случилось нашествие хвостатых созданий

Необычную прогулку хвостатых созданий в одном из дворов Володарского района запечатлел на фото житель Брянска, информация уже опубликована в соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что на зеленой зоне около пешеходной дорожки коровы и овцы ищут едут в осенних листях. Один рогатый баран стал около дерева и попытался найти на нем что-нибудь подходящее для своей трапезы.

«Угадайте район», - прокомментировал автор публикации.

Подписчики сразу сообщили, это Володарка, где много бездомных собак, котов, а также коров, лошадей и овец.