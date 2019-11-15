В Брянске стало больше на один отреконструированный сквер

Новая детская и спортивная площадки, отремонтированный памятник герою гражданской войны Николаю Щорсу и погибшим в годы войны клинчанам — работникам автокранового завода, дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, - все это про обновленное место отдыха в Клинцах – сквер имени Щорса, открытие которого состоялось 15 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Правительства области, в церемонии участвовало руководство Брянщины во главе с губернатором Александром Богомазом.

По словам главы области, здесь выросло не одно поколение; сквер, где постоянно гуляют семьи с детьми, долгое время находился в упадке и давно требовал благоустройства. Все началось в 2018 году, когда прошло рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Именно ваша активность, которая позволила выделить финансирование для данного парка, способствовала тому, чтобы парк был капитально реконструирован. И отремонтирован не только парк, но и памятник Николаю Александровичу Щорсу, памятник погибшим в годы войны клинчанам — работникам автокранового завода», - заявил Богомаз

К слову, парк основали в 1934 году на месте старинной ярмарочной площади посада Клинцы. В 1952 году в нем установили монумент Николаю Александровичу Щорсу. Напротив расположилось градообразующее предприятие АО «КАЗ» (ранее — автокрановый завод им. Н.Щорса).

На реконструкцию объекта в 2019 году израсходовали 16,8 млн рублей: 16, 5 млн – федеральные деньги, 166, 3 тыс рублей – областные, 167,8 тыс – местные.