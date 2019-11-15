Фокинку «оккупировали» бродячие псы

Огромная стая бездомных собак напугала жителей Фокинского района 15 ноября, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Свора бродячих животных оккупировала территорию около нескольких магазинов и №51 школы. Может, говорит автор публикации, уже начать штрафовать тех, кто кормит этих созданий.

«Стая бродит от магазина к магазину в поисках сердобольных граждан. Чипов на ушах нет», - поделился брянец.

Мнения горожан на этот счет, как обычно, разделись: одни стали на защиту бедных собак, другие – настаивали на радикальных мерах.