В Брянске «Деснянские звездочки» окружили лужи
Житель Брянска пожаловался в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» на территорию около детского сада «Деснянские звездочки».
Автора публикации не устроило качество благоустройство возле дошкольного учреждения.
«Как вам благоустройство вокруг нового детского сада «Деснянские звездочки» на Литии? Делали всё в августе», - поделился возмущенный брянец и добавил, что вместе с другими родителями собирается написать обращение в администрацию главы страны.
Некоторые подписчики не заметили в ситуации ничего особенного и назвали автора «нытиком».
«А что не так? Лужи просто, и не на территории», - прокомментировала Оксана Горботенко.
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