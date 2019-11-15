В Брянске могут закрыть движение троллейбусов

Троллейбусному движению в Брянске грозит закрытие.

Такая информация появилась в местных СМИ.

Причиной, по некоторым данным, называют изношенность техники. Большая часть транспорта давно требует ремонта или замены. Кроме этого, у Брянского троллейбусного управления образовались большие долги.

В последнее время брянские власти приобретают автобусы, а про обновление подвижного состава электротранспорта забыли.