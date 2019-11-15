Брянск оказался в плену густого тумана

Утро в Брянске 18 ноября началось с тумана, местные жители опубликовали соответствующие фото в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

По словам брянцев, особенно осторожными в связи с этим явлением природы надо быть на дорогах водителям и пешеходам.

Туман охватил все районы города и области, особенно хорошо виден он в низинах и оврагах.

Брянские синоптики сообщают, сегодня из-за тумана существенных осадков не предвидится.

«Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от …-2ºC до …+3ºC, днём от …+0ºC до …+5ºC», - объяснили в управлении МЧС области.