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Брянск оказался в плену густого тумана

Опубликовано Вчера, 09:47

Утро в Брянске 18 ноября началось с тумана, местные жители опубликовали соответствующие фото в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

По словам брянцев, особенно осторожными в связи с этим явлением природы надо быть на дорогах водителям и пешеходам.

Туман охватил все районы города и области, особенно хорошо виден он в низинах и оврагах.

Брянские синоптики сообщают, сегодня из-за тумана существенных осадков не предвидится.

«Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура  воздуха ночью от …-2ºC до …+3ºC,  днём от …+0ºC до …+5ºC», - объяснили в управлении МЧС области.

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