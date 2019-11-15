В Стародубе 1 декабря откроют площадку ГТО
Губернатор Александр Богомаз 16 ноября поучаствовал в сессии Стародубского райсовета народных депутатов, где единогласно была поддержана кандидатура Александра Подольного на должность главы администрации.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, в адрес кандидата звучали слова поддержки, ему желали успехи в дальнейшей деятельности района.
«Решение Александра Владимировича вернуться на родину дорогого стоит. Человек здесь родился, вырос, получил образование, достиг высот в Москве, у него была там хорошая высокооплачиваемая работа, но он горит своей родиной, своим родным краем», - отметил губернатор Богомаз.
После этого вопроса перешли к подведению итогов в плане благоустройства.
Согласно федеральному проекту «Спорт — норма жизни», в Комаричском, Красногорском, Злынковском, Карачевском, Климовском, Комаричском, Красногорском, Севском, Погарском, Стародубском районах в 2019 году строится 11 площадок ГТО.
Одна из них 1 декабря будет открыта в Стародубе. В данный момент завершены работы по благоустройству оснований из асфальтобетона, проводится монтаж оборудования и уличного освещения. Уже заключены контракты на поставку спортивного оборудования.
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