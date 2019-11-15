На Брянщине в 2019 году построили и отремонтировали 630 км дорог
В 2019 году в Стародубе привели в порядок 55813, 7 километров в квадрате автомобильных магистралей протяженностью более 10 километров, из них свыше 34 тыс квадратных метров с асфальтобетонным покрытием, об этом сообщили 16 ноября по время сессии Стародубского районного совета с участием губернатора Александра Богомаза.
На сегодня все запланированные ремонты завершили. Всего в 2019 году на дороги Стародуба потратили 36 061 622 рублей из средств областного и городского бюджетов.
Самый важный приведенный в порядок участок – дорога длиною 1312 метров по Жданова – переулку Крестьянскому, которая связывает два микрорайона города. Не менее значимы магистрали по Семашко со стоянкой для авто и тротуаром около центральной больницы, улицам Гагарина, Коваленко, Строителей, Гомельской и другие.
Всего в области в 219 году построили и капитально отремонтировали 630 километров дорог.
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