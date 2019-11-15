В Брянске объявили торги на возведение ледового дворца

На строительство ледового дворца в Брянске предусмотрели 199, 98 млн рублей из областного и местного бюджетов, об этом стало известно 16 ноября во время сессии Стародубского районного совета с участием губернатора Александра Богомаза.

Торги объявят 18 ноября. Для этого подготовлена конкурсная документация.

До конца 2019 года собираются провести работу на 47,4 млн рублей.

Объект планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября 2020 года.