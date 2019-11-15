В Брянской области отремонтированы кровли жилых домов на 6 млн рублей с лишним

Большое внимание в Брянской области уделяют состоянию жилого фонда, в 2019 году коммунальщики провели огромную работу в плане ремонта кровель, об этом стало известно 16 ноября во время сессии Стародубского районного совета с участием губернатора Александра Богомаза.

На ремонт крыш многоквартирных домов потратили более 6 млн рублей из денег фонда капитального ремонта. Приводят в порядок кровли бюджетных учреждений: Стародубской детской школы искусств имени Рубца, ЦДЮТ, школы №1 и №2 (приведен в порядок спортзал).

Эту работу собираются продолжать дальше.