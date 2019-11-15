Брянцы обсудили нетрезвую девушку, испачкавшую такси

Брянский водитель такси 18 ноября пожаловался в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» на малолетнюю клиентку, которая ехала в нетрезвом виде, а под конец заказа испачкала салон.

Дело в том, что девушке стало плохо. По всей видимости, она не рассчитала свои силы, выпила много спиртного. В салоне у нее началась блевота, ею она загрязнила сидение и дверь, платить за химчистку не стала.

«Ехали в такси и не доехали. Я ее предупреждал. За химчистку платить не хочет! На вид лет 16», - поделился автор публикации.

Многие подписчики защитили несовершеннолетнюю, заметив, что требовать оплату с человека, оказавшегося в такой ситуации, не совсем хорошо.

Некоторые брянцы стали на сторону таксиста.

«Нет горячей линии для жалоб на клиентов (будь-то такси, магазины или любая другая организация). Вот так наблевали в салоне, и не сделать ничего нельзя», - прокомментировал Даниил Брянский.