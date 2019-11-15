Поиск по сайту
Поиск по сайту

Брянский наркоман устроил ночью «шоу» на крышах автомобилей

Опубликовано Вчера, 13:37

Брянская полиция заключила под стражу 38-летнего жителя Навлинского района, его подозревают в умышленном повреждении чужого имущества.

По части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества» ему грозит до двух лет.

Сама история случилась ночью во дворе дома на Новозыбковской в Фокинке. Местных жителей разбудил странный шум. Выяснилось, неизвестный мужчина прыгал по припаркованным автомобилям. Когда люди стали на него кричать, он скрылся. Однако вскоре его остановили стражи порядка.

Задержанный трудно воспринимал происходящее, спиртным от него не пахло. Вскоре оказалось, что он под наркотическим опьянением.

Полиция установила: 38-летний житель находился под подпиской о невыезде и ожидал суд за кражи.

Ущерб, который он причинил, оценивается в 25 тыс рублей.

Фото
 2710
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Ночью в навлинской церкви творились «чудеса»
  • Нетрезвый брянец проучил автовладельцев за «неправильную парковку»
  • Пока брянец спал, у него пропал телевизор стоимостью 9 тыс рублей
  • Подозреваемый в повреждении чужого имущества задержан в Севске
  • В Брянске задержали «охотника на бомжей»
    •
    Новости регионов
    В Ленинском районе полыхал Volkswagen Passat
    09:53:12 18-11-2019
    18 ноября в областном центре ночью случилось возгорание иномарки Volkswagen Passat.
    В Смоленске случилось ДТП с участием «скорой»
    09:37:03 18-11-2019
    17 ноября в областном центре на пересечении проспекта Гагарина и улицы Кирова произошла серьезная авария с участием «скорой».
    Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
    11:26:31 15-11-2019
    Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ».
    Поликультурный город
    14:21:08 13-11-2019
    Традиции разных народов должны стать украшением столицы региона. Губернатор Алексей Островский провёл встречу с представителями региональной общественной ассоциации «Национальный Конгресс Смоленской области». Поднятые вопросы касались самых разных тем - от благо-устройства областного центра до создания этногородка.
    Более 700 миллионов рублей направили с начала года на охрану труда и обеспечение производственной безопасности работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»  
    13:43:41 13-11-2019
    «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уделяют большое внимание охране труда и обеспечению производственной безопасности своих работников. За 9 месяцев 2019 года компании направили на эти цели 748 млн. рублей.
    Смоленскэнерго за 9 месяцев 2019 года присоединило к электросетям больше 2 тысяч новых объектов
    13:40:38 13-11-2019
    В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» за прошедшие 9 месяцев 2019 года исполнено 2185 договоров об осуществлении технологического присоединения на общую мощность 42,86 МВт. Среди них – 1704 физических лица (присоединяемой мощностью до 15 кВт) на общую мощность 20,38 МВт.
    Лента новостей
    Сегодня, 10:19
    На Куйбышева в Брянске 52-летняя дама угодила под автомобиль
    Сегодня, 09:48
    В Новозыбкове студенты приобщали жителей к чистоте
    Сегодня, 09:16
    В Брянском районе обнаружены три незаконные мусорки
    Сегодня, 09:01
    В Навле полыхал жилой дом
    Сегодня, 09:00
    В ЦФО нехватка рабочих рук. В Брянске токарю платят 70 тыс рублей, слесарю в Орле – 60 тыс
    Сегодня, 08:54
    В Брянске в Доме с часами продаются элитные апартаменты
    Вчера, 17:01
    В поселке Любохна в ДТП с «буханкой» погиб 37-летний мужчина
    Вчера, 16:22
    В Брянске сотрудников «Комфорта» держали в черном теле
    Вчера, 16:13
    В Брянске выбрали красавицу plus-size
    Вчера, 15:35
    В Брянске на Калинина произошло «тройное» ДТП
    Вчера, 15:25
    Брянский суд не сжалился над застройщиком-самозванцем
    Вчера, 14:48
    В Клетне обнаружен сайт с предложениями о продаже паспортов
    Вчера, 14:27
    В Рогнединском районе 15 чиновникам досталось от прокуратуры
    Вчера, 13:37
    Брянский наркоман устроил ночью «шоу» на крышах автомобилей
    Вчера, 13:23
    Брянцы обсудили нетрезвую девушку, испачкавшую такси
    Вчера, 13:00
    В Брянской области на 73-м году скончался Степан Понасов
    Вчера, 12:07
    В Брянской области ни копейки кредитов в коммерческих банках
    Вчера, 11:57
    В Брянской области отремонтированы кровли жилых домов на 6 млн рублей с лишним
    Вчера, 11:49
    В Брянске объявили торги на возведение ледового дворца
    Вчера, 11:42
    На Брянщине в 2019 году построили и отремонтировали 630 км дорог
    Вчера, 11:28
    Определен подрядчик по строительству поликлиники в Стародубе
    Вчера, 11:14
    В Стародубе 1 декабря откроют площадку ГТО
    Вчера, 10:52
    На площади Партизан в Брянске был замечен хитроумный маршрутчик
    Вчера, 10:21
    Дама из Пскова пришла в ужас от брянских маршрутчиков
    Вчера, 09:47
    Брянск оказался в плену густого тумана
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 12:54
    Саваигнатич в Брянске
    Вчера, 12:05
    Предприниматели из Казахстана готовятся посетить с бизнес-миссией Брянскую область
    15-11-2019, 16:30
    Уведомление о проведении публичных обсуждений
    15-11-2019, 14:12
    Пластик отдельно, макулатура отдельно: 15 ноября – Всемирный день вторичной переработки
    15-11-2019, 14:10
    Движение автомобилей через два железнодорожных переезда в Брянской области будет ограничено 18 и 19 ноября в связи с ремонтными работами
    Актуальные темы
    Общество На дорогах
    Брянцы обсудили нетрезвую девушку, испачкавшую такси
    Новости Общество
    Фокинку «оккупировали» бродячие псы
    Новости Общество
    В Брянске выбрали красавицу plus-size
    Новости Общество
    В Брянске «Деснянские звездочки» окружили лужи
    Новости Общество
    В Брянске могут закрыть движение троллейбусов
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    О рекламе букмекерских контор

    О рекламе букмекерских конторВ связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на размещение и распространение рекламы букмекерских контор и напоминает, что в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" реклама основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, допускается в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

    «Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисовПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке.

    РЖД новости
    Движение автомобилей через два железнодорожных переезда в Брянской области будет ограничено 18 и 19 ноября в связи с ремонтными работами

    Движение автомобилей через два железнодорожных переезда в Брянской области будет ограничено 18 и 19 ноября в связи с ремонтными работамиНа двух железнодорожных переездах в Брянском регионе Московской железной дороги пройдут плановые ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
    МРСК новости
    «Россети» готовы к зиме

    Минэнерго России подтвердило готовность группы компаний «Россети» к отопительному сезону 2019/2020 года. Соответствующий приказ подписан в Министерстве энергетики Российской Федерации и опубликован на сайте организации.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.