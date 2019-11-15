Брянский наркоман устроил ночью «шоу» на крышах автомобилей

Брянская полиция заключила под стражу 38-летнего жителя Навлинского района, его подозревают в умышленном повреждении чужого имущества.

По части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества» ему грозит до двух лет.

Сама история случилась ночью во дворе дома на Новозыбковской в Фокинке. Местных жителей разбудил странный шум. Выяснилось, неизвестный мужчина прыгал по припаркованным автомобилям. Когда люди стали на него кричать, он скрылся. Однако вскоре его остановили стражи порядка.

Задержанный трудно воспринимал происходящее, спиртным от него не пахло. Вскоре оказалось, что он под наркотическим опьянением.

Полиция установила: 38-летний житель находился под подпиской о невыезде и ожидал суд за кражи.

Ущерб, который он причинил, оценивается в 25 тыс рублей.