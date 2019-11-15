В Рогнединском районе 15 чиновникам досталось от прокуратуры

Прокуратура Рогнединского района обнаружила нарушения закона о противодействии коррупции в деятельности образовательных учреждений и местной администрации, виноваты чиновники, в отношении них уже приняты меры.

Как показала проверка, 15 чиновников представили неполные, а также недостоверные сведения при заполнении справок от доходах, расходах, об имуществе.

Кроме этого, выяснилось, в районной администрации не проверяют достоверность и правильность заполнения данных документов.

В связи с этим на главу района и начальника отдела образования внесли представления.