Брянский суд не сжалился над застройщиком-самозванцем

39-летнему аферисту, который отбывает наказание в исправительной колонии №6, условно-досрочного освобождения не видать, мужчина не разжалобил брянский суд.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, гражданина к восьми годам заключения за аферу с использованием служебного положения приговорили в Черемушкинском райсуде Москвы.

Как известно, он не был застройщиком, не имел денег на строительство многоэтажек, как и права брать деньги у физлиц, однако это не помешало ему незаконно организовать принятие средств от клиентов, которые желали купить помещения путём инвестиционного строительства.

Аферист распорядился деньгами дольщиков по собственному усмотрению, в итоге 89 человек лишись 350 млн рублей с лишним.

Осужденный мер по погашению вреда не предпринял, поэтому в суде отказали в удовлетворении ходатайства.