В Брянске выбрали красавицу plus-size
В областном центре с 16 по 17 ноября проходил гламурный конкурс «Топ-Модель plus», в котором участвовали дамы, чьи параметры превышают традиционные 90-60-90.
На мероприятии собрались представительницы прекрасного пола возрастом от 18 до 35 лет. Девушки демонстрировали жюри визитную карточку, творческий номер, общий танец, а также выход в вечернем платье.
Победительницей стала Ольга Шерстюк-Писаренко, которая до этого состязания уже два раза хотела покорить жюри. 21 ноября участница поедет в столицу, там она представит Брянщину в финале на всероссийском этапе.
Звание Первой Вице Топ-Модели дали Екатерине Бурсовой, второй Вице Топ-Моделью стала Галина Лизункова. Третье место у Ольги Коробцовой.
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