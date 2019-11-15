В Брянске выбрали красавицу plus-size

В областном центре с 16 по 17 ноября проходил гламурный конкурс «Топ-Модель plus», в котором участвовали дамы, чьи параметры превышают традиционные 90-60-90.

На мероприятии собрались представительницы прекрасного пола возрастом от 18 до 35 лет. Девушки демонстрировали жюри визитную карточку, творческий номер, общий танец, а также выход в вечернем платье.

Победительницей стала Ольга Шерстюк-Писаренко, которая до этого состязания уже два раза хотела покорить жюри. 21 ноября участница поедет в столицу, там она представит Брянщину в финале на всероссийском этапе.

Звание Первой Вице Топ-Модели дали Екатерине Бурсовой, второй Вице Топ-Моделью стала Галина Лизункова. Третье место у Ольги Коробцовой.