В Брянске сотрудников «Комфорта» держали в черном теле

На руководство брянской фирмы ООО «Комфорт» заведено уголовное дело, причина – невыплата зарплаты 260 сотрудникам.

Как показала проверка, работники не видели денег с мая по сентябрь 2019 года. Долг превысил 14 млн рублей. Прокуратура выяснила, что на предприятии средства были, но они тратились на другие нужды.

На руководителя организации внесли представление. 18 ноября был погашен долг с мая по июль в сумме 9,2 млн рублей.