В Брянске сотрудников «Комфорта» держали в черном теле
На руководство брянской фирмы ООО «Комфорт» заведено уголовное дело, причина – невыплата зарплаты 260 сотрудникам.
Как показала проверка, работники не видели денег с мая по сентябрь 2019 года. Долг превысил 14 млн рублей. Прокуратура выяснила, что на предприятии средства были, но они тратились на другие нужды.
На руководителя организации внесли представление. 18 ноября был погашен долг с мая по июль в сумме 9,2 млн рублей.
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Более 700 миллионов рублей направили с начала года на охрану труда и обеспечение производственной безопасности работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе букмекерских контор
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на размещение и распространение рекламы букмекерских контор и напоминает, что в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" реклама основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, допускается в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке.
На двух железнодорожных переездах в Брянском регионе Московской железной дороги пройдут плановые ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
Минэнерго России подтвердило готовность группы компаний «Россети» к отопительному сезону 2019/2020 года. Соответствующий приказ подписан в Министерстве энергетики Российской Федерации и опубликован на сайте организации.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.