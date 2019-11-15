В Брянском районе обнаружены три незаконные мусорки

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Традиции разных народов должны стать украшением столицы региона. Губернатор Алексей Островский провёл встречу с представителями региональной общественной ассоциации «Национальный Конгресс Смоленской области». Поднятые вопросы касались самых разных тем - от благо-устройства областного центра до создания этногородка.

Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ».

17 ноября в областном центре на пересечении проспекта Гагарина и улицы Кирова произошла серьезная авария с участием «скорой».

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