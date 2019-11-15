В Новозыбкове студенты приобщали жителей к чистоте

Экологическое мероприятие «За чистый Дом, за чистую Страну, за чистую Планету» с участием «Чистой планеты» 15 ноября состоялось в Новозыбковском филиале Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева.

На улицах города студенты провели акцию «Нас пугает мусорная куча». Они раздавали местным жителям листовки с экологическими лозунгами и адресами пунктов приема вторичного сырья. Кроме этого, участники проекта создавали поделки из пластиковых бутылок и стаканчиков, в специальные контейнеры собирали макулатуру и алюминиевые банки для переработки.

Акцию провели в несколько этапов и приурочили ко Всемирному Дню вторичной переработки.

На финал в актовый зал техникума пришли не только студенты и преподаватели, но и представители администрации, предприятий, организаций и жители Новозыбкова.

Со всеми желающими на тему «реформы чистоты» пообщался представитель регионального оператора, специалист по связям с общественностью Александр Борисов, объяснив, как внедряется раздельный сбор отходов, показал видеоролики брянских школьников - победителей экологического конкурса, который провела «Чистая планета» вместе с Департаментом образования и науки области в 2019 году, а также поучаствовал в посадке деревьев у входа в техникум.

Региональный оператор вручил студентам игру «Экогейм» и информационные брошюры «Разделяй с нами!».