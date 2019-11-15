На Куйбышева в Брянске 52-летняя дама угодила под автомобиль

18 ноября в Бежицком районе Брянске произошла авария с участием иномарки Ford Focus, в итоге пострадала 52-летняя женщина.

Инцидент случился около дома №10. За рулем автомобиля находилась 44-летняя водитель, она не заметила даму на «зебре» и сбила.

К счастью, у пострадавшей всего лишь разбито колено.

Напомним, на Карла Либкнехта сбили ребенка.