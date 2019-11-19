В Брянской области с 2020 года материнский капитал увеличат до 200 тыс рублей
Власти Брянщины 19 ноября в Правительстве региона вручили многодетным матерям, воспитывающим пять и более детей, Почетный знак «Материнская слава».
Награды 8 матерям-героиням передал вице-губернатор Александр Резунов.
Перед торжественным вручением он напомнил, что в регионе выплачивается 22 вида разных пособий и компенсаций семьям с детьми.
Родители первенца получают денежную выплату, которая с 1 января 2019-го составила 10 тысяч рублей. Подобные суммы положены семьям при рождении третьего и последующих детей.
Весомая форма поддержки рождаемости – материнский капитал (федеральный, областной).
За неполные пять лет выдали 7402 сертификата на эту сумму.
С 2020 года выплату увеличитат до 200 тысяч рублей. Родители двойни будут получать сертификат на 400 тысяч рублей, а родители тройни — на 1,2 млн рублей.
Справка:
В Брянской области восемь матерей воспитывают пять и более детей:
Наталья Викторовна Тищенко из Новозыбкова - 8 детей;
Татьяна Васильевна Каташонова из Севского района - 7 детей;
Юлия Владимировна Романенко из Брянска - 6 детей;
Елена Алексеевна Селифонова из Брянска - 6 детей;
Мария Павловна Серёгина из Трубчевского района - 6 детей;
Мария Александровна Федоринова из Климовского района 6 детей;
Валентина Ивановна Бабарико из Гордеевского района 5 детей;
Вера Тихоновна Винокурова из Комаричского района - 5 детей.
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