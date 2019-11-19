В Брянской области с 2020 года материнский капитал увеличат до 200 тыс рублей

Власти Брянщины 19 ноября в Правительстве региона вручили многодетным матерям, воспитывающим пять и более детей, Почетный знак «Материнская слава».

Награды 8 матерям-героиням передал вице-губернатор Александр Резунов.

Перед торжественным вручением он напомнил, что в регионе выплачивается 22 вида разных пособий и компенсаций семьям с детьми.

Родители первенца получают денежную выплату, которая с 1 января 2019-го составила 10 тысяч рублей. Подобные суммы положены семьям при рождении третьего и последующих детей.

Весомая форма поддержки рождаемости – материнский капитал (федеральный, областной).

За неполные пять лет выдали 7402 сертификата на эту сумму.

С 2020 года выплату увеличитат до 200 тысяч рублей. Родители двойни будут получать сертификат на 400 тысяч рублей, а родители тройни — на 1,2 млн рублей.

Справка:

В Брянской области восемь матерей воспитывают пять и более детей:

Наталья Викторовна Тищенко из Новозыбкова - 8 детей;

Татьяна Васильевна Каташонова из Севского района - 7 детей;

Юлия Владимировна Романенко из Брянска - 6 детей;

Елена Алексеевна Селифонова из Брянска - 6 детей;

Мария Павловна Серёгина из Трубчевского района - 6 детей;

Мария Александровна Федоринова из Климовского района 6 детей;

Валентина Ивановна Бабарико из Гордеевского района 5 детей;

Вера Тихоновна Винокурова из Комаричского района - 5 детей.