В Брянске в одном из магазинов появился пункт сбора ненужной одежды
Региональный оператор «Чистая планета» призывает местных жителей не выбрасывать ненужные вещи в контейнеры, а приобщиться к акции «Пусть одежда живет долго».
Ее проводит магазин H&M. Так, по словам представителей «Чистой планеты», можно сократить количество текстильных изделий, которые отправляются на захоронение.
Отдать ненужное можно и в отделе этого же магазина в ТРЦ «Аэропарк». Лучше приносить пакеты средних размеров с тремя и более вещами. За это выдадут ваучер с 15%-й скидкой на один товар в чеке.
Можно использовать несколько ваучеров в одном талоне, но на разные вещи.
Каждому посетителю в течение дня могут вручить не более двух ваучеров.
Обувь, детские игрушки, крупногабаритные изделия (одеяла, подушки, ковры, чемоданы), бумагу, пластик, стекло, прочие отходы не принимают.
Как сообщили в «Чистой планете», собранные вещи отправляют на сортировку в компанию I:CO в Германии.
Бывает три варианта дальнейшего использования: повторное ношение; повторное использование (производство новых товаров или материалов для уборки); переработка (на текстильное волокно для амортизирующих и изоляционных материалов в автомобилестроении).
H&M имеет собственную коллекцию одежды и аксессуаров «Conscious - Экологичный стиль» из старых вещей.
Такие товары с зелёным ярлыком с надписью Conscious (с англ. «сознательный»). Этикетка свидетельствует о том, что вещь состоит из экологичных материалов не менее чем на 50%.
С собранного текстиля H&M отдает 0,02 евро местной благотворительной организации. Речь идет о фонде помощи хосписам «Вера».
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