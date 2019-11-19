В Брянске в одном из магазинов появился пункт сбора ненужной одежды

Региональный оператор «Чистая планета» призывает местных жителей не выбрасывать ненужные вещи в контейнеры, а приобщиться к акции «Пусть одежда живет долго».

Ее проводит магазин H&M. Так, по словам представителей «Чистой планеты», можно сократить количество текстильных изделий, которые отправляются на захоронение.

Отдать ненужное можно и в отделе этого же магазина в ТРЦ «Аэропарк». Лучше приносить пакеты средних размеров с тремя и более вещами. За это выдадут ваучер с 15%-й скидкой на один товар в чеке.

Можно использовать несколько ваучеров в одном талоне, но на разные вещи.

Каждому посетителю в течение дня могут вручить не более двух ваучеров.

Обувь, детские игрушки, крупногабаритные изделия (одеяла, подушки, ковры, чемоданы), бумагу, пластик, стекло, прочие отходы не принимают.

Как сообщили в «Чистой планете», собранные вещи отправляют на сортировку в компанию I:CO в Германии.

Бывает три варианта дальнейшего использования: повторное ношение; повторное использование (производство новых товаров или материалов для уборки); переработка (на текстильное волокно для амортизирующих и изоляционных материалов в автомобилестроении).

H&M имеет собственную коллекцию одежды и аксессуаров «Conscious - Экологичный стиль» из старых вещей.

Такие товары с зелёным ярлыком с надписью Conscious (с англ. «сознательный»). Этикетка свидетельствует о том, что вещь состоит из экологичных материалов не менее чем на 50%.

С собранного текстиля H&M отдает 0,02 евро местной благотворительной организации. Речь идет о фонде помощи хосписам «Вера».