Брянцу в соцсетях посоветовали идти в церковь из-за необычного гостя на подоконнике

20 ноября на подоконник дома к одному из брянцев прилетело необычное пернатое создание, информация об этом появилась в паблике соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, что птица похожа то ли на коршуна, то ли на ястреба. Автор публикации сообщил: увидел такого пернатого впервые.

«Открыл утром занавески и вот. Это сокол? Может, кто знает, что это за птица? Она дала себя сфотографировать, а потом улетела», - поделился Андрей Косков.

Многие подписчики предложили свои варианты видов. Некоторые брянцы заметили в подобном визите не очень хорошую примету.

«Надо в церковь идти, примета плохая», - порекомендовал один из пользователей.

Напомним, около торгового центра в Брянске местные жители увидели пернатое чудо.