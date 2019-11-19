Брянские таможенники обнаружили в поезде «Москва-Кишинев» тайник

Странный схрон нашли сотрудники брянской таможни в поезде «Москва-Кишинев».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, речь идет о 134 смартфонах Samsung GALAXY S9 и S10+ с наушниками и зарядными устройствами. Они были спрятаны по внутренней обшивкой купе. Товар везли на продажу.

Владельцем был гражданин Молдавии. На него составили административное дело.